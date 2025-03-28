В Подмосковье накрыли две крупные нарколаборатории

В Раменском в двух нарколабораториях нашли 200 кг мефедрона на 800 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов накрыли две нарколаборатории в Подмосковье и изъяли оттуда товар общей стоимостью 800 млн рублей. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время проверки оперативной информации полицейские остановили иномарку, которая выезжала с территории поселка в Раменском муниципальном округе. В багажнике нашли 4 кг кристаллического вещества. Водителя и пассажира задержали.

При обследовании домовладений на арендованном злоумышленниками участке сотрудники полиции раскрыли две лаборатории по производству синтетических наркотиков. На месте нашли крупные партии готовых запрещенных веществ, химические реактивы, остатки наркосодержащих жидкостей, лабораторное оборудование и другие предметы.

По ее данным, во время обысков силовики нашли 1,5 млн разовых доз синтетического наркотика. Помимо этого в лаборатории нашли более 200 кг мефедрона. По ценам черного рынка розничная стоимость изъятого наркотика составляет более 800 млн рублей.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала двоих местных жителей и уроженца Оренбургской области. Задержанные рассказали, что сырье для производства товара они получали через тайники-закладки, а готовый продукт по указанию куратора из интернет-магазина расфасовывали для отправки в различные регионы России.

Ранее в российском регионе задержали более 300 лидеров и участников ОПГ за 2024 год.