Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье накрыли две крупные нарколаборатории

В Раменском в двух нарколабораториях нашли 200 кг мефедрона на 800 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов накрыли две нарколаборатории в Подмосковье и изъяли оттуда товар общей стоимостью 800 млн рублей. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время проверки оперативной информации полицейские остановили иномарку, которая выезжала с территории поселка в Раменском муниципальном округе. В багажнике нашли 4 кг кристаллического вещества. Водителя и пассажира задержали.

При обследовании домовладений на арендованном злоумышленниками участке сотрудники полиции раскрыли две лаборатории по производству синтетических наркотиков. На месте нашли крупные партии готовых запрещенных веществ, химические реактивы, остатки наркосодержащих жидкостей, лабораторное оборудование и другие предметы.

По ее данным, во время обысков силовики нашли 1,5 млн разовых доз синтетического наркотика. Помимо этого в лаборатории нашли более 200 кг мефедрона. По ценам черного рынка розничная стоимость изъятого наркотика составляет более 800 млн рублей.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала двоих местных жителей и уроженца Оренбургской области. Задержанные рассказали, что сырье для производства товара они получали через тайники-закладки, а готовый продукт по указанию куратора из интернет-магазина расфасовывали для отправки в различные регионы России.

Ранее в российском регионе задержали более 300 лидеров и участников ОПГ за 2024 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами