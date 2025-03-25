В российском регионе задержали более 300 лидеров и участников ОПГ за 2024 год

Полиция Свердловской области задержала более 300 лидеров и участников ОПГ

По итогам 2024 года в Свердловской области были задержаны более 300 лидеров и участников организованных преступных группировок (ОПГ). Об этом заявил глава регионального ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Мешков, передает Ura.ru.

По его словам, за год правоохранители доказали причастность ОПГ к совершению 1058 преступлений.

«К уголовной ответственности привлечено 367 лидеров и участников ОПГ, в том числе — 37, входящих в этнические группировки», — сказал глава регионального ведомства.

Мешков отметил, что последние пять лет уровень преступности в Свердловской области становится ниже.

6 февраля сотрудники управления Федеральной службы безопасности РФ по Республике Саха (Якутия) задержали членов ОПГ, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. Всего под стражей оказались 10 человек, причастных к работе интернет-магазина по продаже запрещенных веществ.

7 февраля в Приморье суд признал виновным 31-летнего члена преступной группы, которая занималась обналичиванием материнского капитала. Согласно материалам дела, в 2019-2022 годах мужчина, действуя вместе с сообщниками, подыскивал в регионе владелиц сертификатов и убеждал их, что часть средств они могут получить наличными.

Ранее в Иркутской области главаря ОПГ отправили на восемь лет в тюрьму.