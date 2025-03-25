Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе задержали более 300 лидеров и участников ОПГ за 2024 год

Полиция Свердловской области задержала более 300 лидеров и участников ОПГ
close
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

По итогам 2024 года в Свердловской области были задержаны более 300 лидеров и участников организованных преступных группировок (ОПГ). Об этом заявил глава регионального ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Мешков, передает Ura.ru.

По его словам, за год правоохранители доказали причастность ОПГ к совершению 1058 преступлений.

«К уголовной ответственности привлечено 367 лидеров и участников ОПГ, в том числе — 37, входящих в этнические группировки», — сказал глава регионального ведомства.

Мешков отметил, что последние пять лет уровень преступности в Свердловской области становится ниже.

6 февраля сотрудники управления Федеральной службы безопасности РФ по Республике Саха (Якутия) задержали членов ОПГ, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. Всего под стражей оказались 10 человек, причастных к работе интернет-магазина по продаже запрещенных веществ.

7 февраля в Приморье суд признал виновным 31-летнего члена преступной группы, которая занималась обналичиванием материнского капитала. Согласно материалам дела, в 2019-2022 годах мужчина, действуя вместе с сообщниками, подыскивал в регионе владелиц сертификатов и убеждал их, что часть средств они могут получить наличными.

Ранее в Иркутской области главаря ОПГ отправили на восемь лет в тюрьму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами