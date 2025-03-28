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Замдиректора сахалинской школы дал пощечину пятикласснику и попал под проверку

На Сахалине замдиректора школы дал пощечину ученику и попал под проверку
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Pixabay

Жительница Южно-Сахалинска пожаловалась на методы воспитания школьного завуча, который якобы ударил ее сына-пятиклассника по лицу. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчета».

По словам женщины, ее сын с другом сидели недалеко от туалета, когда заместитель директора по административно-хозяйственной части проходил мимо. Мужчина заметил, что из туалета пахнет табачным дымом и подумал, что оказавшиеся рядом дети курили. Мать школьника отметила, что педагог сначала грубо разговаривал с сыном, а затем применил к мальчику силу.

«Ему показалось, что мой сын улыбнулся. Тогда педагог схватил мальчика за волосы и ударил ладонью по лицу», — рассказала женщина.

Она отметила, что на следующий день она вместе с учителями отсмотрела записи с школьных камер, которые подтвердили, что ее сын в туалет не заходил, а значит, не курил.

«Он получил по лицу ни за что. Теперь он не хочет ходить в школу — боится», — посетовала мать мальчика.

В городской мэрии заявили, что образовательная организация проводит служебное расследование. К делу подключилась уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская. Она назвала подобное поведение педагога недопустимым и отметила, что в школе дети должны чувствовать себя в безопасности.

Ранее в Новосибирске учитель физкультуры ударил второклассников и лишился работы.

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