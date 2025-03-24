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На Кубани 10-летний школьник за рулем иномарки привлек внимание полиции

На Кубани 10-летний мальчик проехал за рулем иномарки и привлек внимание полиции

В Кавказском районе Краснодарского края водитель снял на камеру авто, за рулем которого был школьник. Видео заинтересовало сотрудников Госавтоинспекции, и они установили владельца автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

На кадрах младшеклассник уверенно управляет автомобилем «Фольксваген поло» и движется на нем по оживленной дороге.

Во время проверки правоохранители выяснили, что за рулем был десятилетний мальчик. На одного из его родителей полицейские составили административный протокол по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления» КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

«С несовершеннолетним и его родителями проведена профилактическая беседа по недопущению впредь подобных нарушений ПДД РФ», — отметили в пресс-службе МВД.

Ранее в Свердловской области отец посадил ребенка за руль машины, чтобы тот не капризничал.

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