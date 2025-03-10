Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Югре подростки налысо обрили сверстника, чтобы тот не употреблял алкоголь

В Нижневартовске подростки налысо обрили сверстника, чтобы тот не пил алкоголь
close
Shutterstock/evgeniykleymenov

В Нижневартовске группа подростков налысо обрила 14-летнего школьника после конфликта из-за употребления спиртного. Об этом сообщает издание «Вестник» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации СМИ, 14-летний школьник зашел вместе с друзьями в подъезд дома на улице Маршала Жукова, где располагается общежитие. Юноша достал банку с алкоголем. Это увидели подростки, которые спускались по лестнице, и отреагировали на увиденное агрессивно.

«Трое парней от 16 до 19 лет начали читать подростку нотации о здоровом образе жизни. В ходе разговора 14-летний юноша пообещал больше не пить, и в подтверждение своих слов сказал, что пострижется налысо», — рассказал источник издания.

Один из юношей позвонил знакомому, тот принес триммер, с помощью которого школьника, пообещавшего больше не употреблять алкоголь, обрили.

Родителей подростка, который остриг мальчика, привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей.

Ранее в Подмосковье возбудили дело после того, как группа подростков остригла девочку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами