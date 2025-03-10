В Югре подростки налысо обрили сверстника, чтобы тот не употреблял алкоголь

В Нижневартовске подростки налысо обрили сверстника, чтобы тот не пил алкоголь

В Нижневартовске группа подростков налысо обрила 14-летнего школьника после конфликта из-за употребления спиртного. Об этом сообщает издание «Вестник» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации СМИ, 14-летний школьник зашел вместе с друзьями в подъезд дома на улице Маршала Жукова, где располагается общежитие. Юноша достал банку с алкоголем. Это увидели подростки, которые спускались по лестнице, и отреагировали на увиденное агрессивно.

«Трое парней от 16 до 19 лет начали читать подростку нотации о здоровом образе жизни. В ходе разговора 14-летний юноша пообещал больше не пить, и в подтверждение своих слов сказал, что пострижется налысо», — рассказал источник издания.

Один из юношей позвонил знакомому, тот принес триммер, с помощью которого школьника, пообещавшего больше не употреблять алкоголь, обрили.

Родителей подростка, который остриг мальчика, привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей.

Ранее в Подмосковье возбудили дело после того, как группа подростков остригла девочку.