Против подростков, которые остригли девочку в Дрожжино, возбудили дело о хулиганстве

В подмосковном Дрожжино возбудили уголовное дело после того, как подростки остригли 10-летнюю девочку за замечание, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Сейчас следователи устанавливают личности подростков, которые схватили потерпевшую на детской площадке и отрезали ножницами прядь волос с ее головы. Возбуждено дело по статье «Хулиганство».

Инцидент произошел 21 августа на детской площадке во дворе ЖК на улице Южной. Как заявила мать потерпевшей, конфликт ее дочери с группой тинейджеров начался, когда девочка возмутилась нецензурной бранью, которую использовали в речи подростки.

«Когда дочь уходила, схватили ее, прижали к дому, один достал ножницы из барсетки, двое держали, а третий срезал волосы на голове», — рассказала родительница.

Известно, что женщина собиралась обратиться в полицию. Она надеется привлечь хулиганов к ответственности.

Прошлым летом в Подмосковье двое мужчин стали оскорблять молодого человека из-за его внешнего вида, затем напали на него и частично скальпировали.

Ранее лысый россиянин не одобрил короткую стрижку незнакомки и выгнал ее из вагона метро.