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В Подмосковье женщина пять лет не посещала гинеколога и запустила миому

В Электростали врачи удалили женщине гигантскую миому матки
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Минздрав Московской области

Врачи Электростальской больницы прооперировали 34-летнюю пациентку с гигантским новообразованием. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Пациентка пять лет не посещала гинеколога, а существенное увеличение живота в размерах связывала с лишними килограммами из-за переедания. О наличии гигантской миомы женщина узнала, когда обратилась к врачам по поводу планирования беременности. Во время обследования у нее нашли миому и кисту яичника значительных размеров. Вес доброкачественного образования составил шесть килограммов, в диаметре опухоль достигла 30 сантиметров. Размер кисты составлял около десяти сантиметров в длину.

Операция по удалению образований прошла успешно, пациентке сохранили возможность зачать и родить.

Ранее в Подмосковье врачи спасли женщину с семикилограммовой миомой матки.

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