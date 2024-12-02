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Подмосковные врачи спасли пациентку с семикилограммовой миомой матки

В Подмосковье врачи спасли женщину с семикилограммовой миомой матки

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Depositphotos

В Подмосковье медики спасли 52-летнюю женщину с миомой матки весом в семь килограммов. Об этом сообщает телеканал 360.ru.

По информации телеканала, пациентка с жалобами на увеличение живота, боль в области почек и затруднение дыхания поступила в Домодедовскую больницу. Во время обследования женщины врачи установили, что у нее миома матки, которая разрослась и заняла всю брюшную полость, сдавив другие органы. Отмечается, что живот больной рос несколько лет, однако она не обращала на это внимания и не обращалась к гинекологу.

Хирурги провели операцию и удалили пациентке миому матки весом в семь килограммов, освободив другие органы от сдавливания. Врачи также ликвидировали сопутствующие спаечные процессы. Ткани отправлены на гистологию, а женщину уже выписали из больницы. Она чувствует себя хорошо.

Ранее россиянку с гигантской миомой и внутренним кровотечением спасли в Подмосковье.

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