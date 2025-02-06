У россиянки, несколько лет терпевшей боль, нашли в мочевом пузыре огромные камни

Врачи электростальской больницы спасли женщину с огромными камнями в мочевом пузыре. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пациентка несколько лет не проходила диспансеризацию и не посещала врачей, при этом ее беспокоили боли в нижней части живота. За помощью женщина обратилась только когда терпеть боль стало невозможно.

«Врачи обнаружили у нее два гигантских камня в мочевом пузыре размером 7,5 и 5,5 см соответственно. Главной задачей врачей при их извлечении было сохранить функциональность органа, поэтому извлекали их через небольшой разрез», — поделились в пресс-службе ведомства.

При выписке специалисты медицинского учреждения рекомендовали пациентке периодически проходить обследования, а также дали советы по питанию, чтобы избежать рецидива заболевания.

До этого в Электростали врачи прооперировали россиянку с полуметровой кистой.

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