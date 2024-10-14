Россиянин с паховой грыжей четыре года терпел боль и усугубил ситуацию

Врачи Зарайской больницы спасли 43-летнего пациента с гигантской пахово-мошоночной грыжей, который долгое время не обращался за помощью. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Мужчина поступил в медучреждение с жалобами на боли в области паха. Пациент четыре года не шел к врачу и терпел боль. При диагностике медики выявили ущемление крупной грыжи.

«Ущемление было сильным и объемным — примерно метр тонкой кишки провалился в мошонку. Консервативно вправить грыжу не удалось, поэтому понадобилась операция», — пояснил заведующий хирургическим отделением больницы Павел Комаров.

Во время операции врачи скорректировали расположение органов, выполнили пластику стенки живота, чтобы предотвратить рецидив.

Медик уточнил, что если бы пациент отложил обращение к врачам, то лишился бы части кишечника из-за его некроза.

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