Плющенко: Петросян и Гуменника может ждать неприятный сюрприз на ОИ-26

Плющенко заявил, что арбитры должны были иначе судить Петросян и Гуменника на ЧР
Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью РИА Новости заявил, что Аделию Петросян и Петра Гуменника может ждать неприятный сюрприз на предстоящих Олимпийских играх в Италии.

По его словам, фигуристы могут столкнуться с необычным для себя судейством, где им не будут делать поблажки.

«Мне кажется, оценки нашим олимпийцам нужно было ставить как-то приземленнее. Понимаю мотивы, но лучше было бы акцентировать внимание на минусах здесь, чтобы на Олимпиаде не было неприятных сюрпризов», — заявил Плющенко.

Петросян получила за произвольную программу 149,43 балла и 235,95 балла в сумме. В программе она не сумела чисто исполнить ни один из элементов ультра-си — на тройном акселе она сделала степ-аут, упала с четверного тулупа, а на втором четверном тулупе вместо четырех оборотов сделала два.

Гуменник в произвольной программе чисто исполнил четверной флип, лутц и риттбергер. Продолжил двойным тулупом, исполнил чистый четверной сальхов + двойной аксель. Завершил выступление двойным лутцом и тройным риттбергером без единой ошибки.

Ранее Аделия Петросян обратилась к болельщикам после победы на чемпионате России.

