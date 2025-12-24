На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США рассказали, кто должен обеспечить безопасность Европы

Экс-спецпредставитель Трампа: Европа должна сама обеспечить свою безопасность
Global Look Press

Десятилетиями европейские правительства рассматривали американскую защиту как привилегию, а не как партнерство. Теперь же Европа должна будет сама обеспечить свою безопасность. Об этом в статье для Newsweek написал бывший спецпредставитель Трампа на международных переговорах Джейсон Гринблатт.

Предположение европейцев о том, что США «всегда будет оплачивать все расходы», Гринблатт назвал «безрассудным» и подчеркнул, что Европа должна сама финансировать свою оборону.

«В то время как американские налогоплательщики финансировали сдерживание, многие европейские столицы отдавали приоритет масштабным социальным программам, досрочному выходу на пенсию и либеральной иммиграционной политике, а не расходам на оборону. Вместо стратегической ответственности был выбран политический комфорт, исходя из предположения, что Америка всегда компенсирует разницу», — пояснил он.

По словам Гринблатта, США не может быть «постоянным спонсором Европы или гарантом ее безопасности». Он считает, что Америка должна поддерживать «хорошо финансируемую европейскую оборону, а не заменять ее». Бывший спецпредставитель Трампа подчеркнул, что Европа способна сама себя защитить и располагает для этого ресурсами. Однако ей для этого не хватает воли.

«Соединенные Штаты могут выступать в роли страховочной линии. Европа должна быть на передовой. Европа должна, наконец, взять на себя ответственность за безопасность и будущее континента. Настоящие союзники разделяют бремя ответственности. Они не просят других делать за них работу», — считает он.

В декабрьском интервью Politico глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует укрепить свою оборону «в самое ближайшее время» альянс уже принял программу по расширению обороноспособности. Reuters писал, что лидеры ЕС планирует подготовить Европу к самообороне к 2030 году.

Ранее в США назвали главную проблему Украины.

