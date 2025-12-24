Средства ПВО сбили еще два дрона на подлете к Москве

Собянин: силами ПВО уничтожены два летевших на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку двух летевших в сторону Москвы беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву», — написал он.

По его словам, в настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

Утром 24 декабря Собянин несколько раз сообщал о предотвращенных атаках на российскую столицу. Первое сообщение о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву, он опубликовал около 4:00 по мск. Следующая публикация об уничтожении дрона появилась в канале несколько часов спустя.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 24 декабря силы ПВО уничтожили над российскими регионами 172 украинских беспилотника. Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 110.

Ранее московские аэропорты возобновили полеты после введения ограничений.