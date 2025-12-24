Грузовик снес пассажирский трап в петербургском аэропорту Пулково

В петербургском аэропорту Пулково грузовик врезался в пассажирский трап и разрушил его

В петербургском аэропорту Пулково грузовой автомобиль врезался в пассажирский трап. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Грузовик снёс пассажирский трап в петербургском аэропорту Пулково. На кадрах видно, как обрушилась плитка. Пострадавших нет»,— сообщает канал.

Судя по видео, машина осталась стоять на месте аварии. О том, будут ли вызваны для оформления ДТП сотрудники ГИБДД не сообщается. Также неизвестно, на какую сумму причинен ущерб.

До этого в аэропорту Пулково грузовик врезался в самолет. При подготовке воздушного судна к вылету из Санкт-Петербурга в Уфу, в процессе загрузки груза во второй багажно-грузовой отсек, произошло столкновение грузовой платформы автомобиля МАЗ-4371 с фюзеляжем воздушного судна, в результате чего было повреждено лакокрасочное покрытие. Столкновение произошло с самолетом Аirbus-319.

В конце марта 2024 года Airbus A380 столкнулся с машиной технического обслуживания в Домодедово. Самолет во время столкновения получил повреждения. Никто не пострадал.

Ранее самолет рухнул на проезжую часть в Эквадоре и врезался в автомобиль и мотоцикл.