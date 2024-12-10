Пилот без прав посадил самолет на дорогу под Ульяновском

В Ульяновской области к административной ответственности привлекли пилота, который нарушившил требования безопасности при выполнении полетов. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

В надзорном ведомстве уточнили, что в октябре в районе села Суровка Тереньгульского района пилот легкомоторного самолета Х-32 «Бекас» совершил посадку на дорогу. При этом летчик не имел свидетельства на управление воздушным судном.

«Такие обстоятельства создавали угрозу безопасности полетов и могли повлечь возникновение аварийных ситуаций», — говорится в сообщении.

По материалам Ульяновской транспортной прокуратуры Ространснадзор оштрафовал пилота.

До этого возбудили уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета в Пензенской области. По предварительным данным, во время полета был нарушен установленный порядок использования воздушного пространства. Как отметили в СК, не было получено разрешение на полет, на борту не оказалось свидетельства о летной годности судна.

Ранее легкомоторный самолет упал в Подмосковье.