«Жалкая развалина»: Трамп призвал «усыпить» известного американского ведущего

Трамп порекомендовал усыпить ведущего вечернего шоу на CBS Стивена Кольбера
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой известного американского телеведущего Стивена Кольбера, программу которого «Позднее шоу» (The Late Show) решили закрыть на телеканале CBS после 30 лет в эфире. На своей странице в соцсети Truth Social глава Белого дома призвал «усыпить» Кольбера.

«Стивен Кольбер — жалкая развалина, без таланта и всего, что необходимо для успеха в шоу-бизнесе <…> CBS следует «усыпить его» прямо сейчас, это был бы гуманный шаг!» — написал Трамп.

Американский лидер также отметил, что после увольнения с CBS, Кольбер оказался брошенным на произвол судьбы и стал еще хуже, а его рейтинги — нулевыми.

18 июля CBS объявил, что программа The Late Show будет закрыта в мае 2026 года после 30 лет в эфире. В соцсети Truth Social Дональд Трамп обрадовался этой новости, связав ее с профессиональными показателями ведущего Стивена Кольбера.

После этого Кольбер заявил, что наконец может критиковать действующие власти США, в том числе Трампа. В эфире CBS он пообещал, что в следующие десять месяцев «будет беспощаден». Тогда же телеведущий публично заявил, что у Трампа нет необходимых навыков для управления страной.

Ранее Трамп обрушился с критикой на CNN и New York Times.

