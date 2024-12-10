Самолет получил повреждения при вынужденной посадке на Ямале

Самолет Ан-2 получил повреждения при вынужденной посадке на Ямале. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что на борту находились два члена экипажа и шесть пассажиров. По предварительной информации,

в результате произошедшего они не пострадали.

Росавиация классифицировала инцидент как аварию. Расследовать ее причины будет Межгосударственный авиационный комитет с участием Тюменского МТУ Росавиации.

Как сообщалось, днем 10 декабря на расстоянии около 1 км от посадочной площадки Тамбей на Ямале совершил вынужденную посадку самолет Ан-2 компании «Мобил Авиа».

1 декабря самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут», летевший в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. На борту было 105 человек — 101 пассажир и четыре члена экипажа. Вскоре после вылета капитан воздушного судна решил вернуться назад. Предварительной причиной стало срабатывание датчика неисправности топливного фильтра.

Ранее в Подмосковье самолет с пьяными пассажирами сел на реку.