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Самолет получил повреждения при вынужденной посадке на Ямале

Росавиация: Ан-2 в результате вынужденной посадки на Ямале получил повреждения

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Телеграм-канал Представитель Росавиации

Самолет Ан-2 получил повреждения при вынужденной посадке на Ямале. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что на борту находились два члена экипажа и шесть пассажиров. По предварительной информации,
в результате произошедшего они не пострадали.

Росавиация классифицировала инцидент как аварию. Расследовать ее причины будет Межгосударственный авиационный комитет с участием Тюменского МТУ Росавиации.

Как сообщалось, днем 10 декабря на расстоянии около 1 км от посадочной площадки Тамбей на Ямале совершил вынужденную посадку самолет Ан-2 компании «Мобил Авиа».

1 декабря самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут», летевший в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. На борту было 105 человек — 101 пассажир и четыре члена экипажа. Вскоре после вылета капитан воздушного судна решил вернуться назад. Предварительной причиной стало срабатывание датчика неисправности топливного фильтра.

Ранее в Подмосковье самолет с пьяными пассажирами сел на реку.

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