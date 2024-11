Уличные собаки спасли мужчину от нападения медведя и попали на видео

В Индии две уличные собаки прогнали медведя, который попытался напасть на мужчину, сообщает Need To Know.

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел утром 21 ноября в округе Канкер в индийском штате Чхаттисгарх. В этом районе, как говорят местные, обитает много медведей, которые в последние годы часто выходят к людям в поисках пропитания.

Судя по видео, мужчина не подозревал о приближении дикого зверя и увлеченно проверял свой телефон, стоя на обочине дороги. Животное подбежало к индийцу сзади и вынудило его обернуться.

Индиец успел ловко увернуться от лап хищника, который в этот момент, вероятно, услышал лай собак, испугался и бросился бежать. Дворняги догнали медведя и даже укусили его, чем закончилось преследование, неизвестно, так как запись прервалась.

Ранее медведь напал на женщину и поцарапал ей лицо, когда она ужинала в ресторане.