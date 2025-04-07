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Российские спортсменки завоевали бронзовые медали Кубка мира в Мексике

Прыгуньи в воду Кедрина и Конаныхина заняли третье место на Кубке мира в Мексике
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Hector Vivas/Getty Images

Российские прыгуньи в воду Александра Кедрина и Анна Конаныхина стали обладательницами бронзовых наград в синхронных прыжках с десятиметровой платформы на этапе Кубка мира в Гвадалахаре.

Дуэт из России набрал 302,10 балла. Победа досталась Чжан Миньцзе и Вэй Лу из Китая — их результат составил 347,58 балла, серебро у мексиканской пары Алехандра Эстудильо и Габриэла Агундес (316,62).

Соревнования состоялись в период с 3 по 7 апреля. На турнире было разыграно девять комплектов наград в различных категориях. Российские спортсмены принимали участие в соревнованиях под нейтральным флагом, в соответствии с решением Международной федерации плавания (World Aquatics).

Ранее World Aquatics присвоила чемпионату России по водным видам спорта статус отбора на чемпионат мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее российские прыгуны в воду выиграли соревнования в Германии.

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