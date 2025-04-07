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Житель Сочи, который избил бывшую девушку и выколол ей глаз, ушел на СВО

Осторожно, новости: житель Сочи, который выколол своей бывшей глаз, ушел на СВО
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Telegram-канал «Осторожно, новости»

Житель Сочи, который избивал свою бывшую девушку и выколол ей глаз, ушел на СВО. Об этом рассказала пострадавшая Ксения Душанова Telegram-каналу «Осторожно, новости»‎.

«Я просто в невероятном шоке. Нас не поставили даже в известность! До последнего новый следователь отвечал «тайна следствия» на все вопросы моего адвоката. Я не знаю, что делать. Я напугана. Уже сейчас под постами начали появляться угрозы», — сказала она.

По словам Ксении, ее состояние в последнее время ухудшилось, сейчас она обследуется в одной из клиник Санкт-Петербурга. По данным канала, в марте должен был пройти суд — адвокат Душановой несколько раз пытался подать иск на возмещение ущерба, но следователь его отклонял, говорится в посте.

В прошлом году Ксения познакомилась с блогером Николаем (настоящее имя Рашид) Алиевым. По словам девушки, он обещал ей обвенчаться. А позже начал проверять переписки и избивать. Когда девушке удалось сбежать, агрессор нашел ее, забрался в дом и жестоко избил.

На суде Алиев говорил, что не совершил ничего страшного, пишет «Осторожно, новости».

Ранее россиянин избил женщину-волонтера и ее племянницу, готовивших гумпомощь для зоны СВО.

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