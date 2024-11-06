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Медведь напал на женщину и поцарапал ей лицо, когда она ужинала в ресторане

Медведь сорвал ужин пары и напал на женщину в ресторане в Мексике

Медведь ударил женщину по лицу на террасе ресторана в Мексике. Об этом сообщает Daily Mail.

Все произошло в отеле Chipinque в Сан-Педро-Гарса-Гарсия, городе на северо-востоке мексиканского штата Нуэво-Леон. На кадрах с места событий видно, как черный медведь облокотился на стол и лакомился оставленной на тарелке едой. Его жертва сидела рядом со своим спутником. Вероятно, застигнутая врасплох внезапным появлением хищника пара боялась пошевелиться и просто дожидалась разрешения ситуации, пока работники отеля окружили стол, собираясь отогнать медведя. Закончив трапезу, тот сделал резкий выпад и ударил женщину по лицу, после этого она встала со стула и покинула опасное место. Как уточняется, она отделалась несколькими царапинами.

Черные медведи считаются исчезающим видом в Мексике и обитают в северных горных районах страны. Они известны тем, что покидают свои места обитания из-за засух и недостатка пищи и выходят к людям, особенно в районе Монтеррея, города с населением 5,2 млн человек, который является вторым по величине в Мексике. Власти просят людей не приближаться к медведям и не беспокоить их, в том числе делая фотографии. Также жителям советуют держать еду подальше от хищников и не оставлять вокруг себя мусор.

Ранее в США медведь напал на охотника, пока тот выслеживал лося.

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