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Названо оружие Китая в торговой войне с Трампом

Bloomberg: редкоземельные металлы стали оружием КНР в торговой войне с Трампом
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Global Look Press

Китай применяет редкоземельные металлы как средство давления в торговой войне с США. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что КНР объявила о новых экспортных ограничениях в ответ на действия президента США Дональда Трампа. Решение Пекина предполагает, что власти Китая будут тщательно контролировать любые поставки за границу, в частности оценивать, кто и зачем является конечным покупателем редкоземельных металлов.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. В МИД Китая заявили, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины являются типичной «односторонней и протекционистской травлей».

Ранее в США назвали главного победителя в торговой войне Трампа.

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