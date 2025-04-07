Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хинштейн рассказал о травмах эвакуированных из Суджанского района россиян

Хинштейн: шести эвакуированным жителям Суджанского района понадобилась медпомощь
close
«Газета.Ru»

За последние сутки шести эвакуированным жителям Суджанского района потребовалась помощь медиков. В их числе четверо мужчин и две женщины, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что у всех пострадавших различные травмы: ожоги, осколочные ранения, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Хинштейн рассказал, что люди пострадали в результате атаки украинских дронов или обстрела. По его словам, находящихся в тяжелом состоянии нет.

«Все пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу и находятся под наблюдением врачей. Уверен, что наши медики сделают все, что будет в их силах, чтобы поставить людей на ноги!» — написал Хинштейн.

До этого 72-летняя жительница села Мартыновка в Курской области рассказала, как восемь месяцев выживала в оккупации ВСУ. Пенсионерка отметила, что все это время в населенном пункте не было воды. Во время дождей она ставила ведра и собирала воду, которую потом процеживала и пила. Также из нее женщина варила супы. На протяжении восьми месяцев ей не удавалось помыться, из-за этого начали выпадать волосы.

Ранее Путин назвал террористами всех бойцов ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами