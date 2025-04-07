Хинштейн рассказал о травмах эвакуированных из Суджанского района россиян

За последние сутки шести эвакуированным жителям Суджанского района потребовалась помощь медиков. В их числе четверо мужчин и две женщины, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что у всех пострадавших различные травмы: ожоги, осколочные ранения, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Хинштейн рассказал, что люди пострадали в результате атаки украинских дронов или обстрела. По его словам, находящихся в тяжелом состоянии нет.

«Все пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу и находятся под наблюдением врачей. Уверен, что наши медики сделают все, что будет в их силах, чтобы поставить людей на ноги!» — написал Хинштейн.

До этого 72-летняя жительница села Мартыновка в Курской области рассказала, как восемь месяцев выживала в оккупации ВСУ. Пенсионерка отметила, что все это время в населенном пункте не было воды. Во время дождей она ставила ведра и собирала воду, которую потом процеживала и пила. Также из нее женщина варила супы. На протяжении восьми месяцев ей не удавалось помыться, из-за этого начали выпадать волосы.

Ранее Путин назвал террористами всех бойцов ВСУ в Курской области.