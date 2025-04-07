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Застройщики отметили неприятную тенденцию на рынке жилья

«Ъ»: девелоперы захотели помешать затовариванию на рынке новостроек
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Vladimir Baranov/Global Look Press

В России на рынке новостроек к февралю 2025 года скопилось нераспроданных 77,7 млн кв. м или 68% от общего объема проектов, подсчитала газета «Коммерсантъ» на основании данных информсистемы «Наш.дом.РФ».

Как пишет газета, за год — с февраля 2024 года — показатель вырос на 12%, с 69,4 млн кв. м или 66% от общего объема жилищного строительства.

Как считает заместитель гендиректора Российского аукционного дома Григорий Начинкин, на рынке намечается тенденция к затовариванию. Тенденцию заметили и в Центробанке. Как отметили в отчете «О проектном финансировании строительства жилья», объем нераспроданной жилплощади в четвертом квартале 2024 года продолжил расти за счет новых проектов, продажи в которых еще не начались.

В первой половине февраля управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщил, что в новостройках Старой Москвы по итогам января 2025 года продается 49,5 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 2,9 млн кв. м. За минувший месяц объем предложения в лотах сократился на 5,4%, по площади — на 6,5%.

Ранее была названа самая популярная площадь квартир в Москве.

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