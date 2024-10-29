Москвичи смогут увидеть произведения современного искусства в парке «Зарядье»

В выставочном зале парка «Зарядье» откроется выставка номинантов пятой Московской арт-премии, на которой посетители смогут увидеть актуальные тенденции современного российского искусства, сообщается на сайте mos.ru.

Как отметил директор парка «Зарядье» Иван Демидов, за 5 лет более 60 деятелей искусства стали лауреатами Московской арт-премии.

«Имена победителей этого года мы узнаем совсем скоро. А сейчас у всех нас есть возможность увидеть широкий срез современного искусства, понять, как видят и чувствуют наше сегодня авторы», — сказал он.

В этом году на участие в премии было подано более 700 заявок. Лучшие проекты в категориях «Музыка», «Кино», «Изобразительное искусство и архитектура», «Театр» и «Литература» вошли в состав масштабной экспозиции.

Победителей пятой Московской арт-премии определит экспертный совет в конце ноября. В его состав вошли более двух десятков ведущих специалистов по всем представленным направлениям.

Выставка номинантов V Московской арт-премии в парке «Зарядье» пройдет с 31 октября до 8 декабря.