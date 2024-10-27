В украинском Костополе на свалке у мясного завода обнаружили тушу льва

На Украине жители города Костополь обнаружили на свалке около мясного завода тушу льва. Об этом пишет газета «Коротко Про» со ссылкой на фото в местных пабликах.

Жители города предположили, что животное могло выступать в цирке, который накануне побывал в Костополе. Однако, по данным издания, в программе выступления львов не было.

Согласно публикации, лев также мог нелегально проживать у кого-то из горожан. При этом некоторые пользователи разглядели на фото и останки других животных, например, в верхнем правом углу увидели птицу, похожую на журавля.

17 октября львы напали на управляющую крымского парка «Тайган» Леокадию Перевалову. По данным Следственного комитета, женщина, которая проработала в парке почти 17 лет, не закрыла засов между двумя помещениями клетки, после чего ее атаковали хищники. Директор «Тайгана» Олег Зубков назвал Перевалову одной из самых опытных сотрудниц парка. По его словам, причиной произошедшего, вероятно, стали человеческий фактор и забывчивость. Такого же мнения придерживается и муж женщины.

Ранее жители приморского города отомстили акуле, которая ранила купавшегося мужчину.