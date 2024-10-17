«Львы не прощают ошибок». В Крыму хищники загрызли управляющую парка «Тайган»

Львы загрызли управляющую крымского парка «Тайган» Леокадию Перевалову. По данным Следственного комитета, женщина, которая проработала в парке почти 17 лет, не закрыла засов между двумя помещениями клетки, после чего на нее напали хищники. Директор «Тайгана» Олег Зубков назвал Перевалову одной из самых опытных сотрудниц парка. Однако, по его словам, причиной гибели женщины, вероятно, стали человеческий фактор и забывчивость. Такого же мнения придерживается и муж погибшей управляющей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В крымском парке «Тайган» львы загрызли сотрудницу, сообщил Следственный комитет по Республике Крым и городу Севастополь.

«Сегодня днем сотрудница парка львов «Тайган», которая проработала на территории почти 17 лет, зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напали на женщину, причинив ей смертельные травмы», — говорится в сообщении ведомства.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК РФ).

Прокусили сонную артерию

По словам владельца и директора «Тайгана» Олега Зубкова, инцидент произошел в районе 9:30–10:00. Каким-то образом во время уборки вольера открытым оказался перегонный шлюз с дорожного вольера во внутренний, где проходила уборка. Директор парка отметил, что животные открыть шибер не могли и посторонних людей рядом с вольером не было.

Погибшую сотрудницу «Тайгана» звали Леокадия Перевалова, она была управляющей парка. Тело женщины обнаружили другие сотрудники «Тайгана», но на тот момент ее уже было не спасти. Как уточнил Зубков, львы ее «просто растерзали».

По данным источника телеканала РЕН ТВ, на шее у женщины обнаружили большой укус:

львица прокусила Переваловой сонную артерию.

По словам Зубкова, Перевалова была одной из самых опытных сотрудниц парка, которая работала в нем с момента его открытия, знала биографии всех львов, тигров и других животных «Тайгана», а также обучала других работников тому, как обращаться с хищными животными. Telegram-канал 112 также сообщил, что управляющая неукоснительно соблюдала технику безопасности и могла даже высказывать претензии тем сотрудникам, которые, по ее мнению, были недостаточно осторожны.

Муж погибшей считает, что причиной ее смерти, вероятнее всего, стал человеческий фактор.

«Наверное, не закрыла за собой дверь», — сказал мужчина.

Такого же мнение придерживается и директор «Тайгана».

«Львы — высшие хищники, и они не прощают ошибок. И ошибка какая-то была сделана», — отметил Зубков.

Другие инциденты

Для «Тайгана» это не первое происшествие и не первое уголовное дело. По данным «Известий», на сегодняшний день директор парка прошел через 582 судебных заседания по 70 административным и 6 уголовным делам против него.

В 2020 году Белгородский районный суд Крыма оштрафовал Зубкова на 400 тыс. руб. по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В суд на директора «Тайгана» подала туристка из Кирова Ольга Соломина, которую в 2018 году укусил за руку лев Витя.

Соломина заказала платную услугу «Прогулка со львом», подошла к зверю сфотографироваться, после чего тот на нее напал. В парке тогда заявили, что женщина была пьяна, «трепала льва за гриву», «укус льва был предупредительным и не привел к тяжким последствиям». Сама же туристка утверждала, что была трезва. Олег Зубков вину не признал.

В 2021 году парк снова оказался в центре скандала. Тогда тигр откусил палец годовалому ребенку. Мама мальчика рассказала, что заграждения в парке никак не защищают посетителей. По словам Анастасии, она с сыном соблюдали правила и не заходили за барьер. Но сетка вольера оказалась ненадежной — хищник прыгнул на нее и легко смог дотянуться до ребенка.

Девушка также утверждала, что в парке не было медсестры, первую помощь ребенку в медпункте оказала администратор, после чего она же вызвала скорую.

Олег Зубков тогда заявил, что «тигр не мог высунуть лапу и даже коготь из вольера». Директор «Тайгана» утверждал, что в случившемся виновата мама мальчика — якобы она сама поднесла ребенка к вольеру.

После инцидента было возбуждено уголовное дело. Летом 2022 года суд установил, что вольеры в парке были оборудованы с нарушением требований безопасности. Зубков получил два года и три месяца колонии общего режима, выплатил штраф в сумме 255 тыс. руб. и 616 тыс. руб. компенсации семье пострадавшего мальчика. Однако адвокаты обжаловали приговор, после чего Верховный суд Крыма отменил его. В октябре того же года Зубков вышел на свободу.

В мае 2024-го директора «Тайгана» все-таки признали виновным по этому делу, суд вынес приговор в виде 1 года условного лишения свободы с испытательным сроком. Олег Зубков заявил, что его адвокаты планируют подать апелляцию и добиться признания его невиновным в инциденте.