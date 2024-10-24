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Врачи не смогли спасти двухлетнего мальчика, которого придавило телевизором в Москве

РЕН ТВ: в Москве не спасли двухлетнего мальчика, которого придавило телевизором

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В Москве не спасли двухлетнего мальчика, на которого упал телевизор. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, ребенок больше двух месяцев провел в медицинском учреждении, где врачи боролись за его жизнь. Однако спасти мальчика не удалось.

Инцидент произошел 17 августа в квартире жилого дома, расположенного на Ереванской улице. На мальчика 2022 года рождения упал телевизор — обстоятельства произошедшего не уточняются.

Пострадавшего ребенка на машине скорой помощи доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него тяжелые травмы головы. Детали произошедшего изучат сотрудники Следственного комитета России.

До этого в Москве из квартиры на улице Корнейчука госпитализировали двухлетнего ребенка, на которого упал телевизор. Мать на несколько минут оставила его одного, и мальчик уронил на себя технику.

Ранее в Москве в жилом доме взорвался телевизор.

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