Петербургского барбера осудили за нападение с телефоном на полицейского

В Санкт-Петербурге мужчина оказался на скамье подсудимых за то, что ударил сотрудника МВД своим телефоном. Об этом сообщили в прокуратуре города.

В июле этого года Никита Морозов, работающий барбером в одном из петербургских барбершопов, привлек внимание полиции. Стражи порядка проверили информацию о причастности мужчины к сбыту наркотиков и попытались задержать подозреваемого.

Однако петербуржец оказал правоохранителям сопротивление. Чтобы не дать заковать себя в наручники, Морозов, как было установлено в суде, ударил одного из полицейских по голове розовым iPhone 7.

Тем не менее барбера задержали и обвинили в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Фигурант признал свою вину и извинился перед пострадавшим, какую именно травму тот получил, не уточняется.

В итоге суд назначил мужчине, который ранее состоял на профилактическом учете как наркопотребитель, наказание в виде трех лет лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком.

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