Названа предварительная причина жесткой посадки вертолета в Нижегородской области

Вертолет санитарной авиации мог совершить жесткую посадку в Нижегородской области, по предварительной информации, из-за отказа рулевого винта. Об этом сообщает портал NewsNN со ссылкой на источник.

По данным журналистов, во время полета судно начало вращаться вокруг своей оси. В связи с этим пилоты приняли решение посадить вертолет в лесу путем авторотации — режим вращения воздушного винта, при котором необходимая для движения энергия отбирается от набегающего потока.

Об аварийной посадке вертолета санитарной авиации утром 22 октября сообщили в Национальной службе санитарной авиации (НССА) Ростеха. На борту находился экипаж с пациентом. К месту инцидента направили два вертолета для эвакуации людей.

По информации Telegram-канала SHOT, в результате жесткой посадки вертолета пострадали четыре человека. Первыми к месту аварии прибыли проезжавшие мимо местные пожарные. Они убедились, что все живы и вызвали помощь.

Ранее в США вертолет врезался в радиобашню.