В Киргизии раскрыли, откуда у сбитого в Судане летчика документы аэропорта Манас

Главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC Виктор Гранов, который находился на борту сбитого в Судане самолета Ил-76, не имеет отношения к системе аэропортов Киргизии. Об этом сообщили в Telegram-канале ОАО «Международный аэропорт «Манас».

«Найденные документы ОАО «МАМ» (тархетка) при крушении самолета в Судане принадлежали не сотруднику самого аэропорта, а сотруднику компании «Airline Transport Incorporation» FZC Виктору Гранову, который являлся гражданином России», — говорится в сообщении.

В аэропорту уточнили, что Гранов был приглашен летчиком. В мае 2024 года он должен был перегнать самолет АН-12 из аэропорта Манас в Международный аэропорт Ош, в связи с чем ему и выдали тархетку. Однако из-за занятости россиянина он не смог выполнить задачу.

Грузовой Ил-76 был сбит накануне повстанцами Судана. На его борту находились два россиянина. Предварительно, самолет помогал самим же мятежникам, но те перепутали борт с бомбардировщиком врагов. Один из членов экипажа — известный в свое время в авиационных кругах Виктор Гранов. Его называли безбашенным авантюристом, который «всех кидает», но при этом талантлив как пилот и умеет обаятельно «затуманить мозг». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео с моментом падения самолета Ил-76 в Судане.