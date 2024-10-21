В Судане проверяют данные о крушении самолета, где могли быть россияне

Посольство России в Судане проверяет вместе с властями страны сообщения о потерпевшем крушение на западе страны транспортном самолете, якобы с россиянами в составе экипажа. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что посольство находится в контакте с суданскими властями и предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств инцидента.

Дипломаты подчеркнули, что «ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре».

Также сообщалось, что экипаж сбитого в Судане самолета Ил-76 летел на помощь другому воздушному судну Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которое было повреждено при посадке в Западном Кордофане.

Российский самолет перевозил запасные части и инженеров, чтобы починить эмиратское судно, но по ошибке был сбит Силами быстрого реагирования Судана. Об этом заявило суданское вооруженное формирование.

20 октября сообщалось, что в Судане был сбит грузовой самолет, на борту которого, предположительно, были россияне.

Ранее стало известно, что на сбитом в Судане самолете был российский инженер с коллегами.