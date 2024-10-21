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Иркутская пенсионерка две недели общалась с мошенниками и лишилась 1,8 млн рублей

В Иркутске мошенники под видом инвесторов выманили 1,8 млн рублей у пенсионерки

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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Иркутска намеревалась получить дополнительный доход от инвестирования средств на бирже и лишилась всех накоплений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 64-летняя жительница Иркутска, женщина сообщила, что две недели общалась с неизвестными и осталась без денег. По словам пенсионерки, ей предложили простой способ заработка и сверхвысокий доход от торговли на бирже.

Аферисты попросили ее зарегистрироваться на «торговой платформе» и внести на депозит деньги. На протяжении 15 дней россиянка перечисляла кредитные и собственные средства на указанные счета. Однако вывести деньги не удалось, мошенники вновь потребовали крупную сумму, а потом вовсе заблокировали личный кабинет.

Общий ущерб составил 1,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что жительница Москвы, работающая билетером в театре, отдала аферистам более 13 миллионов рублей и продала квартиру по их требованию. Всего она отдала неизвестным 13,4 миллиона рублей.

Ранее пенсионер из Петербурга передал мошенникам почти 17 млн рублей.

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