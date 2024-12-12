Хинштейн пригрозил чиновникам «волшебным пенделем»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал «волшебный пендель» чиновникам, ответственным за восстановление жилья в результате атак украинских военных. Об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице во «ВКонтакте».

«Прилет, взрывная волна — сразу же нужно начинать ремонтировать, не дожидаясь, пока, извините, сверху <…> «волшебный пендель» сделает свое дело», — сказал он.

Накануне Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что планирует серьезно скорректировать работу городской власти. По словам врио главы региона, он объяснил мэру Курска Игорю Куцаку, что все происходящее в городе находится в его зоне ответственности, и ответы «не знаю», «не владею», «не готов сказать» им приниматься не будут.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Глава государства объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области тем, что в регионе требуется кризисное управление.

Ранее Хинштейн заявил о необходимости ведения соцсетей курскими чиновниками.