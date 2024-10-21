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Соседям пришлось отбивать прохожую у агрессивных собак на Кубани

На Кубани соседям пришлось отбивать прохожую у агрессивных собак

На Кубани агрессивные собаки набросились на женщину, сельчанам пришлось ее отбивать. Об этом сообщает «Кубань 24».

По информации издания, инцидент произошел на Тополиной улице в поселке городского типа Сириус. Местные жители рассказали, что агрессивные собаки напали на случайную прохожую, повалили ее на землю и вцепились ей в конечности.

На помощь пострадавшей пришли местные жители — они отогнали псов и вызвали женщине скорую помощь. В МВД сообщили, что заявлений по факту произошедшего им не поступало, передает «Кубань 24».

Кадры произошедшего публикует Telegram-канал «Типичный Сочи». Пострадавшая сейчас находится в медицинском учреждении. Врачи диагностировали у нее рваные раны и кровопотерю. Отмечается, что агрессивные собаки уже нападали на другого человека в этой же местности.

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