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В Госдуме раскритиковали план Трампа по Украине

Депутат Швыткин: план Трампа по Украине должен учитывать интересы России

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Brendan McDermid/Reuters

Россия приветствует инициативы по урегулированию конфликта на Украине, в том числе от избранного президента США Дональда Трампа, но они должны учитывать интересы России. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Депутат призвал не строить иллюзий по поводу прихода к власти Трампа, поскольку озвучиваемые им предложения еще не означают их реализацию.

В рамках урегулирования конфликта Трампу нужно принудить президента Украины Владимира Зеленского отменить решение о запрете переговоров с Россией, отметил Швыткин.

«Никакое поступление вооружения в обмен на то, что Украина не будет вступать в НАТО, не может нас никоим образом устраивать. Мы действуем исходя из национальных интересов нашего государства», — подчеркнул он.

12 декабря зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что участие США в мирном урегулировании на Украине возможно, если будут учтены условия российской стороны.

В начале декабря агентство Reuters, ссылаясь на источники, близкие к Трампу, и анализ предложений по плану его советников, писало, что план по урегулированию украинского конфликта Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

Ранее Трамп рассказал, собирается ли «бросать» Украину.

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