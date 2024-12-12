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Клуб НХЛ отменил «Вечер русского наследия» из-за украинских организаций США

«Коламбус» отменил «Вечер русского наследия» из-за украинских организаций США

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Russell LaBounty-USA TODAY Sports/Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» отменил «Вечер русского наследия», который должен был состоятся на игре регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщил «Матч ТВ» один из организаторов мероприятия Александр Браверман.

Одной из основных причин для принятия решения об отмене послужили протест со стороны украинских организаций штата Огайо, которые преподносили предстоящее событие как политическую акцию.

«Сначала были отменены предварительно одобренные танцы детского танцевального коллектива, что ужасно расстроило готовящихся к этому детей. А потом отменили фото с игроками. Из обычного мероприятия для болельщиков сделали политический акт. Мы этим возмущены», — заявил Браверман.

Изначально сообщалось, что мероприятие может включать подарки для болельщиков и возможность сделать фото с российским нападающим «Коламбуса» Кириллом Марченко.

Матч между «Коламбусом» и «Вашингтоном» состоится в ночь на 13 декабря. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Ранее Доминик Гашек подверг критике «Коламбус» за желание провести «Вечер русского наследия».

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