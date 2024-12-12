В Киеве второй раз за неделю снимут с флагштока главный флаг Украины

Главный флаг Украины, у киевского монумента «Родина-мать», снимут с флагштока из-за сильного ветра. Об этом сообщила Киевская городская администрация в своем Telegram-канале.

По данным гидрометцентра страны, в Киеве ночью и утром в пятницу, 13 декабря, ожидаются порывы ветра до 15–20 метров в секунду.

«В Киеве из-за прогнозируемого ухудшения погоды снимут самый большой флаг страны», — говорится в сообщении.

Администрация уточнила, что флаг вернут на место после улучшения погодных условий.

Во вторник, 10 декабря, стало известно о повреждении самого большого флага Украины. Главное знамя временно сняли для замены полотнища. По информации «Киевзеленстроя», флаг был поврежден из-за неблагоприятных погодных условий. Работы по замене флага завершили к 11 декабря и затем вернули его на место.

Осенью скандальный инцидент с украинским флагом произошел в Казахстане. 27 ноября российский президент РФ Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. В этот день на рекламном экране у театра «Астана Опера» появился украинский флаг.

Ранее в Киеве активисты подполья подожгли флаг Украины.