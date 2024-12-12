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Звезда «Уральских пельменей» вспомнил, как чуть не спалил дом в Новый год

Комик Андрей Рожков вспомнил, что чуть не спалил дом в Новый год из-за гуся

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывший капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков поделился с mk.ru, что однажды в его доме едва не произошел пожар из-за традиции жарить гуся в Новый год.

По словам Рожкова, как-то раз он решил запечь птицу в русской печке, которая установлена в его доме. Шоумен не рассчитал с углями, и блюдо загорелось.

«В общем, я бегал по дому с горящим гусем. Чуть не спалил дом. К счастью, все обошлось», — признался юморист.

Рожков признался, что не стал отказываться от традиции после случившегося. Он отметил, что обязательно приготовит блюдо в этом году и понадеялся, что в этот раз обойдется без происшествий.

Участник коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков также выступал в Comedy Club на ТНТ в дуэте с Александром Реввой и вел программу «Ты смешной!» на НТВ. В 2017 году юморист дебютировал в кино — в комедии «Везучий случай», собравшей в прокате больше $2 млн.

Он также озвучивал персонажей мультфильмов «Волки и овцы: бееезумное превращение», «Сказочный патруль», «Гурвинек: Волшебная игра» и «Кощей. Начало».

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