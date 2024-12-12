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Российская армия окружила ВСУ южнее Курахово

DeepState: ВСУ оказались в оперативном окружении в районе Анновки южнее Курахово

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Maksym Kishka/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в оперативном окружении в районе населенного пункта Анновка южнее Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический ресурс DeepState в Telegram-канале.

Как следует из источника, Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в ходе боевых действий в населенном пункте Успеновка в ДНР.

В результате наступления российской армии подразделения украинской армии, которые находились в районе населенных пунктов Анновки, Романовки и Елизаветовки, оказались в оперативном окружении.

Дорога из данного участка полностью находится в «серой зоне», что означает ведущиеся за нее бои.

Незадолго до этого советник главы ДНР и военный эксперт Ян Гагин рассказал, что подразделения Вооруженных сил РФ уже в ближайшие несколько дней полностью возьмут Курахово под свой контроль. Однако противник тем не менее может подтянуть резервы, и бои затянутся, указал эксперт.

В свою очередь, глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов накануне заявил, что командование ВСУ отдало приказ через подконтрольные СМИ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в ДНР. Курахово числился в списке.

В тот же день подразделения российской армии подняли флаг России на элеваторе в Курахово, который является самым высоким зданием в городе. Триколор подняли солдаты из пятой бригады 51-й армии Южного военного округа.

Ранее ВС РФ заблокировали солдат ВСУ на территории Кураховской ТЭС.

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