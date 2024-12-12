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Абхазия сократила долг перед российскими клиниками

Абхазия погасила треть долга объемом 55 млн рублей перед российскими клиниками

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Министерство Финансов Республики Абхазия

Абхазия выплатила треть долга перед российскими клиниками за лечение своих граждан. Об этом сообщил РИА Новости и.о. министра финансов республики Владимир Делба.

По его словам, это часть 55-миллионного долга перед клиниками РФ. Глава ведомства пояснил, что лечение граждан за пределами Абхазии — это ведомственная целевая программа кабинета министров республики. На лечение в Россию отправляли пациентов, которым невозможно было оказать помощь в местных медучреждениях из-за нехватки оборудования или отсутствия профильных врачей.

«По поручению и.о. президента минфин изыскал 18,5 миллионов рублей и оплатил часть долга», — сказал Делба.

И. о. главы абхазского минфина обратил внимание, что фискальные органы продолжают изыскивать средства для пополнения доходов государственного бюджета.

Накануне, 11 декабря, стало известно, что абхазские власти сумели найти деньги, чтобы выплатить госслужащим зарплату за ноябрь. В первую очередь зарплату выплатили силовикам, таможенникам и налоговикам.

Ранее Абхазия одобрила изменения в законе о гражданстве и языке.

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