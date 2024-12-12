В центре Москвы автомобиль протаранил автобус с людьми

В Москве возле метро «Библиотека имени Ленина» водитель BMW протаранил автобус с пассажирами, после чего иномарка загорелась. Об этом сообщает Mash.

Легковушка выскочила на встречную выделенную полосу, по которой ехал автобус. По данным Mash, внутри автомобиля находились три человека — водителя спасти не удалось, пассажиров успели достать. В автобусе, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Накануне в Калининграде пешеходы пострадали во время ДТП с участием микроавтобуса. Инцидент произошел на улице Горького.

По предварительным данным, водитель на машине марки Audi столкнулся с микроавтобусом, после чего второй участник вылетел с проезжей части и въехал в остановку. В момент произошедшего на ней были люди, госпитализированы две женщины, ожидавшие общественный транспорт. Водитель микроавтобуса получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее ДТП с машиной дипмиссии произошло в центре Москвы.