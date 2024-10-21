Энергосистема Кубы вновь полностью отключилась

Энергосистема Кубы, которую частично восстановили за выходные, вновь вышла из строя. Об этом сообщило министерство энергетики и горной добычи острова в соцсети Х.

«Несколько минут назад произошло новое отключение Национальной электрической системы», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сразу же после аварии работы по восстановлению были начаты немедленно.

В минувшую пятницу, 18 октября, министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщило, что после непредвиденной остановки ТЭЦ им. Антонио Гутьерреса на острове полностью прекращена подача электричества.

Накануне стало известно, что теплоэлектростанция Antonio Guiteras, из-за сбоя в работе которой на Кубе произошел энергетический кризис, возобновила свою работу. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства энергетики и горнорудной промышленности республики.

Ранее житель Кубы рассказал «Газете.Ru» о тотальном блэкауте на острове.