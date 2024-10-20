В Одессе произошел взрыв

В Одессе на Украине произошел взрыв, на месте прилета виден столб дыма. Об этом сообщило издание «Страна».

В Одесской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.

Накануне сообщалось о серии взрывов в Одесской области, а в 22:30 о взрыве в Кривом Роге. Там местные власти зафиксировали два прилета баллистических ракет. Местные паблики выкладывают видео с кадрами пожара и дыма в городе. Прошлой ночью сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе и городе Шостка в Сумской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее СМИ сообщили о взрыве в украинских Сумах.