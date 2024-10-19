В Брянской области мужчину ударило током от чана с пивом

В Брянской области мужчина получил удар током от чана с пивом, когда мыл емкость, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в июне 2024 года, двое братьев мыли контейнеры из-под пива на пивоварне. В какой-то момент один из мужчин прислонился к чану, который находился под напряжением, россиянин получил удар током, прибывшие на место медики спасти пострадавшего не смогли.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что жительница Оренбурга требует от местных властей компенсацию за удар током в троллейбусе. После травмы у нее появились проблемы с сердцем, хромота и онемение конечностей. Россиянка обратилась с иском в Центральный суд Оренбурга, она требует от властей компенсацию морального и материального ущерба в сумме 1,2 млн рублей.

Ранее россиянин менял газовый котел в доме и получил удар током.