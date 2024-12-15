Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Архангельской области пенсионер спасал свою собаку и провалился под лед

В Архангельской области спасли провалившихся под лед пенсионера и собаку

close
МЧС России

В деревне Корелы Архангельской области пенсионер провалился под лед на реке Кузнечихе, спасая своего пса. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Инцидент произошел на реке Кузнечихе, пенсионер гулял со своей собакой, животное далеко отбежало от берега и провалилось под тонкий лед. 71-летний мужчина взял алюминиевую лодку и отправился спасать пса.

Пенсионеру удалось добраться до питомца и поместить его на борт, после чего он сам ушел под воду. На помощь пострадавшему пришли спасатели, они вытащили мужчину и собаку на берег.

До этого сообщалось, что в Курганской области на реке Исеть у села Барино 10-летний мальчик, играя с детьми, провалился под лед. Ребенка вытащили на берег местные жители, но, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

Ранее в Челябинской области рыбаки спасли провалившегося под лед лося.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами