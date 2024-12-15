В Архангельской области пенсионер спасал свою собаку и провалился под лед

В деревне Корелы Архангельской области пенсионер провалился под лед на реке Кузнечихе, спасая своего пса. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Инцидент произошел на реке Кузнечихе, пенсионер гулял со своей собакой, животное далеко отбежало от берега и провалилось под тонкий лед. 71-летний мужчина взял алюминиевую лодку и отправился спасать пса.

Пенсионеру удалось добраться до питомца и поместить его на борт, после чего он сам ушел под воду. На помощь пострадавшему пришли спасатели, они вытащили мужчину и собаку на берег.

До этого сообщалось, что в Курганской области на реке Исеть у села Барино 10-летний мальчик, играя с детьми, провалился под лед. Ребенка вытащили на берег местные жители, но, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

Ранее в Челябинской области рыбаки спасли провалившегося под лед лося.