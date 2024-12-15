Российские операторы FPV-дронов уничтожили крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины под Константиновкой. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

Источник сообщил, что опорный пункт противника уничтожили бойцы 6-й мотострелковой дивизии. В силовых структурах уточнили, что также во время ударов ликвидировали десять человек из личного состава ВСУ.

Этим же утром бойцы группировки российских войск «Запад» при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» нанесли удары по месту скопления личного состава и техники ВСУ. В Минобороны отметили, что сначала военные Вооруженных сил РФ заняли огневые позиции и затем нанесли точный удар по заданной цели. Для этого они использовали 122-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды.

При этом в ведомстве не стали уточнять, на каком именно участке фронта находились ликвидированные солдаты и техника украинских формирований.

Ранее снайпер группировки российских войск «Запад» неделю пролежал в снегу, чтобы выполнить боевое задание на Краснолиманском направлении.