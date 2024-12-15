Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полина Максимова попала в аварию перед съемками «Чебурашки»

Актриса Максимова призналась, что попала в аварию перед съемками «Чебурашки»

close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Актриса Полина Максимова рассказала в «Шоу Воли», что попала в аварию перед съемками продолжения «Чебурашки».

Инцидент произошел в Абхазии. По словам Максимовой, в ее машину въехал другой автомобиль во время поездки в аэропорт.

«Наша машина по силе инерции въехала в следующую. Там до детей, которые ехали сзади, оставалось три сантиметра», — вспомнила артистка.

Как отметила Максимова, с тех пор она соглашается ездить на съемки только в безопасном джипе. Также у актрисы появился страх съемок в Абхазии. Она заявила, что никогда в жизни не будет работать там в кино.

Съемки продолжения «Чебурашки» проходили как в Абхазии, так и в Сочи. Звезды проекта снимались в парке «Дендрарий» и в санатории «Орджоникидзе», где по сюжету фильма живет и работает Гена — к его роли вернулся Сергей Гармаш. Среди новых сочинских локаций — парк «Ривьера» и парк имени Фрунзе (Хоста), «Сад российско-японской дружбы», а также музей Н. А. Островского, каньон Псахо (Сочи) и горно-лесной массив Красной Поляны.

Ранее рэпера Face (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами