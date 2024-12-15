Украинских военных заблокировали в Курахово

Российские войска заблокировали в городе Курахово не менее 200 военнослужащих украинской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Курахове минимум две сотни военнослужащих заблокированы. Это только ТЭС. А еще в городской черте [есть] очаги», — сказал источник агентства.

По его словам, ВС РФ «перемалывают» украинскую группировку в этом районе боевых действий, не давая ей возможности выйти из населенного пункта.

Утром 15 декабря председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что ВС РФ ведут зачистку в населенных пунктах Успеновка и Анновка к югу от Курахово.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил о боях «непосредственно в самом Курахово». По его словам, войска РФ «продвигаются улица за улицей», темпы «наращиваются».

По словам украинского журналиста Юрия Бутусова, ВСУ несут критические потери.

Ранее сообщалось, что ВС РФ заблокировали солдат ВСУ на территории Кураховской ТЭС.