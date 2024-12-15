Стали известны подробности о приморце, который поджег здания банка и администрации

Житель Большого Камня в Приморском крае, который поджег банк и несколько других объектов, сделал это из-за «телефонных вербовщиков» с Украины. Об этом сообщает антитеррористическая комиссия региона.

Полиция установила, что дозвонившиеся до россиянина неизвестные представились сотрудниками банка и обещали списать ему часть долга, если тот подожжет здания.

Накануне задержанный 23-летний молодой человек рассказал, что телефонные мошенники с Украины убедили его взять кредит в банке. Позже он понял, что его обманули.

Спустя какое-то время аферисты снова позвонили местному жителю, представились сотрудниками спецслужб и предложили поджечь здание администрации и банк. Такие действия якобы могли избавить задержанного от долга.

«Они выслали инструкцию, как собрать коктейль Молотова, и давали последующие указания по телефону», – сообщает Mash.

Следуя рекомендациям, молодой человек разбил стекло в офисе банка и устроил поджог. Помимо этого, по данным Telegram-каналов, он пытался устроить пожар и в администрации. Также огонь охватил машины пожарной службы.

На молодого человека завели уголовное дело по статьям «Теракт» и «Уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит наказание вплоть до пожизненного.

Ранее в Благовещенске четыре человека попытались поджечь военкомат и получили до 17 лет колонии.